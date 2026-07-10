Millî Eğitim Bakanlığınca 13 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları, “meb.gov.tr” adresinden erişime açıldı.



2026 yılı LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"a bu yıl 8'inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu.



KATILIM ORANI BELLİ OLDU

Sınava 994 bin 358 aday katıldı. Sınava katılım oranı yüzde 97,23 olarak gerçekleşti. İki oturum hâlinde yapılan sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda; yurt dışında ise 8 ülkede ve 11 sınav merkezinde uygulandı.



Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezî sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı.

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşılacak.