LGS sınavı bitti tartışmalar bitmedi... R.E.O isimli bir şahıs, sözel soru kitapçığını bir WhatsApp grubunda paylaşıp, sayısal soru kitapçığının da elinde olduğunu belirtti. Skandal yazışmalar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

DÖNERCİ ÇIKTI

Tüm bunlar yaşanırken sınavın da devam ettiği iddia edildi. Cumhuriyet gazetesi soruları sızdıran kişinin 'dönerci' olduğunu yazdı.

LGS sorularının sızdırılmasıyla ilgili iddialar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soruldu.

TGRT canlı yayın konuğu olan Tekin, sınavın güvenliğini riske edecek bir durum olmadığını belirtti.

'SAAT 11:57'DE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI'

Soru kitapçığının sınav sonrası erken paylaşıldığını kabul eden Bakan, “Sınav tamamlandıktan bir saat sonra, saat 11.57’de sosyal medyada paylaşıldı. Ancak bu, sınav güvenliğini etkilemedi. Yine de sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk” açıklamasını yaptı.