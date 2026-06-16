Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, hafta sonu gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava geç kalma riski yaşayan bir öğrencinin sınav merkezine zamanında ulaştırılmasına yardımcı olan polisleri makamında ağırladı.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Nacioğlu ile birlikte görev yapan emniyet personeliyle bir araya gelen Yılmaz, gösterdikleri duyarlılık ve özverili çalışmaları dolayısıyla personele teşekkür etti.

Başarılı müdahaleleri nedeniyle polis memurlarını tebrik eden Yılmaz, emniyet personeline çeşitli hediyeler de takdim etti.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, LGS günü öğrencinin sınava yetişmesini sağlayan ekiplerin örnek davranışının takdirle karşılandığını belirtti.