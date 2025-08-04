Milyonlarca öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları bugün açıklandı.



Bu yıl 719 öğrencinin sınavdan tam puan almasının ardından hangi liselerin tercih edileceği merak konusu olurken, öğrencilerin yerleştirme puanına göre yaptıkları tercihler Türkiye'nin en başarılı liselerinin de sıralamasını değiştirmiş oldu.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ LİSELERİ DEĞİŞTİ



LGS 2025'te 500 tam puan alan 400 öğrenci, zirvede yer alan 3 liseyi tercih etti. 100 öğrenci kontenjanı açan Galatasaray Lisesi, 150 öğrenci kontenjanı bulunan İstanbul Erkek Lisesi ve 150 öğrenci kontenjanı bulunan Kabataş Erkek Lisesi, tamamı 500 tam puan alan öğrenciler tarafından tercih edildi.



Mevcut puanlara göre 2025 yılında Türkiye'nin en başarılı liseleri şu şekilde:

1) Galatasaray Lisesi

2) İstanbul Erkek Lisesi

3) Kabataş Erkek Lisesi

4) Ankara Fen Lisesi

5) İstanbul Atatürk Fen Lisesi