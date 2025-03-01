İngiltere FA Cup 5. tur maçında Crystal Palace, sahasında Milwall'ı konuk etti. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Crystal Palace tur atlarken, maçta sonucun önüne geçen bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın henüz başında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Crystal Palace'ın forvet oyuncusu Jean-Philippe Mateta, Milwall kalecisi Liam Robert'ın çok sert müdahalesi ile yerde kaldı. Uçan tekmeyi andıran bir şekilde Jean-Philippe Mateta'nın üzerine giden Liam Robert, doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Aldığı darbe sonrası yerden kalkamayan Jean-Philippe Mateta, oksijen maskesi ve sedyeyle oyundan çıktı. İlk müdahalesi stadyumda yapılan Jean-Philippe Mateta, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Jean-Philippe Mateta'nın bilincinin açık ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Liam Robert'ın Jean-Philippe Mateta'ya yaptığı bu sert müdahale sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisine neden oldu.