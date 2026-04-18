Sırbistan ve Hırvatistan arasında bulunan sahipsiz topraklarda kurulan Liberland Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Vit Jedlicka, Türkiye'ye ziyarette bulundu.

Bu kapsamda İstanbul'da çeşitli temaslarda bulunan Liberland lideri, siyasetçi Gürsel Tekin ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jedlicka, Türkiye'den gelen başvuruların yoğunluğuna dikkat çekti.

'HEYECANLI TÜRK TOĞLULUĞUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Jedlicka, Türkiye’den başvuru yapanların sayısının yaklaşık 80 bin olduğunu ifade belirterek "Bu başvuruyu yapan vatandaşların tamamı büyük bir heyecanla bizden gelecek haberleri bekliyor" diye konuştu.

Jedlicka sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle blockchain teknolojisine ilgi duyduğumuzu bildikleri için bizimle irtibat kurmak istiyorlar. Liberland vatandaşı olmak için sürecin bir an önce başlamasını isteyen, oldukça heyecanlı bir Türk topluluğuyla karşı karşıyayız."

'100 BİN KİŞİLİK KAPASİTEMİZ VAR'

Bir gazetecinin "Başvuruların ne kadarı kabul edilebilir?" sorusuna yanıt veren Jedlicka, şunları söyledi:

"Şu anda komşularımızla olan ilişkilerimizden kaynaklı bazı kısıtlamalar söz konusu. Normal şartlarda yaklaşık 100 bin vatandaşı rahatlıkla ağırlayabilecek kapasitemiz bulunuyor.

Ancak öncelikli olarak 'e-residency' dediğimiz elektronik oturum kimliklerinin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Topraklarda fiili yaşam için hazırlıklarımız ise halen devam ediyor."