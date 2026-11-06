İsrail’de eski Savunma Bakanı ve muhalif lider Avigdor Liberman, zorunlu askerlik yasasında uzlaşma mesajı vererek Ultra-Ortodoks Yahudilerle (Haredilerle) koalisyona yeşil ışık yaktı. Daha önce askerlik yasası nedeniyle böyle bir koalisyona karşı çıkan Liberman, Netanyahu dönemine son verilmesi şartını ise yineledi.

X hesabından yaptığı açıklamada tüm konularda esneklik ve uzlaşma mesajı veren Liberman, “Buna askerlik yasası konusu da dahildir. Bu, ben ve birçok kişi için acı verici.” ifadelerini kullandı.

Askerlik hizmetinin tüm İsrail vatandaşlarına eşit uygulanması, Liberman başta olmak üzere muhalefetin seçimler öncesinde en fazla üzerinde durduğu konulardan biriydi. Bu nedenle Haredilerin muhalefetle uzlaşamayacağı değerlendirmesi yapılmıştı.

EN AZ 61 MİLLETVEKİLİYLE KOALİSYON ÇAĞRISI

Liberman, Netanyahu döneminin sona ermesi, yeni seçimlere gidilmemesi ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilere dayanan bir hükümet kurulmaması şartlarını sıraladı.

Bu partiler hariç en az 61 milletvekilinden oluşan bir koalisyon için azami çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Liberman, böyle bir hükümetin kurulması halinde Netanyahu’nun partisi Likud’dan üç-dört milletvekilinin de koalisyona dahil edilebileceğini iddia etti.

Siyasette de satrançta olduğu gibi üç-dört hamle ilerisinin düşünülmesi gerektiğini söyleyen Liberman, bir azınlık hükümetinin Netanyahu’nun 70 sandalyeyle geri dönmesini sağlayacağını savundu. Netanyahu’nun geri dönmesi halinde İsrail’in yıkılacağını öne sürdü.

Liberman ayrıca Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot’u isim vermeden eleştirdi. Seçimlerin hemen öncesindeki büyük parti söylemiyle hata yapıldığını ve muhalefete sandalye kaybettirildiğini savundu.

HÜKÜMET KURMA İSTİŞARELERİNDE 67’YE 46 DESTEK

İsrail’de 27 Ekim’de yapılan seçimlerin sonuçları koalisyon belirsizliğine işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un hükümet kurma yetkisinin ilk olarak kime verileceğine ilişkin istişarelerinde Eisenkot, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerle birlikte 67 milletvekilinin desteğini sağlamıştı. Netanyahu’ya destek ise 46 milletvekilinde kalmıştı.

2022 seçimlerinin ardından Netanyahu koalisyonunda yer alan Haredi Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi, Herzog ile istişaresinde hükümet kurma yetkisinin Netanyahu’ya verilmesini tavsiye etmemişti. Bu tutum, Eisenkot ile kurulabilecek bir hükümete açık kapı bırakılması olarak yorumlanmıştı.