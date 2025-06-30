Türkiye'in Libya'daki ayrı hükümetlerle anlaşması Yunanistan'da büyük huzursuzluk yarattı.

Yunan hükümeti Türkiye'ye karşı eyleme geçmeye hazırlanırken ABD, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ndeki Türk toprakları üzerine kurulan hava üssüne 50 milyar dolarlık yatırım yaptı.

Yunanistan'ın, Libya - Türkiye karasuları arasına "düzensiz göçle mücadele" adı altında gönderdiği savaş gemileri de Avrupa destiğini aldı.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Libya çekişmesinde ABD ve Avrupa, Yunanistan'ın arkasında duruyor.

YUNANİSTAN VE TÜRKİYE ARASINDA LİBYA ÇIKMAZI

Türkiye, Akdeniz'deki doğalgaz rezervlerine ulaşmak için Trablus ve Bengazi hükümetleriyle anlaştı, ancak bu anlaşma bölgede büyük huzursuzluk yarattı.

Türkiye'nin amacı; Suriye ve Libya ile anlaşarak Kıbrıs çevresinde bir münhasır ekonomik alan kurarak burada petrol arama çalışmaları yapmak. Bu aramalar büyük tartışmalara yol açtı, ancak henüz sonuç vermedi.

Yunanistan ise bu durumu Akdeniz'deki egemenliğine varoluşsal bir tehdit olarak görüyor. Türkiye'nin Akdeniz'deki anlaşmalarına karşı askeri yollara başvuran Atina, bu konuda ABD ve Avrupa'dan da yardım istiyor.

Avrupa ve ABD, bu bölgesel mücadelede taraf seçmek konusunda çekingen davrandı. Ancak son haberler, bu iki gücün artık Yunanistan'ın arkasına geçtiğini gösterdi.

TÜRK TOPRAKLARINDA ÜSSE 50 MİLYAR DOLAR YATIRIM

ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'deki Türk topraklarına kurulan Andreas Papandreu hava üssüne 50 milyar dolar yatırım yaptı.

30 yıl önce Türk topraklarını ihlal ederek kurulan bu üs, artık modern savaş uçaklarını barındırabilecek ve modern saldırılara dayanabilecek şekilde geliştirilecek.

ABD, bu üssün himayesini ve kullanımı da GKRY'ye teslim ediyor. Ekathimerini'ye göre ABD'li uzmanlar Türk arazisinin kullanılmasından endişelendiği için üsse yapılan yenilemeler halihazırdaki arazide kaldı.

AVRUPA'DAN DA FON YOLDA

Güney Kıbrıs'taki havaüssü yatırımlarına Avrupa'da katılacak. Avrupa Birliği savunma bütçesi Avrupa İçin Güvenlik Eylemi (Security Action for Europe / SAFE) programı altında Mari'deki Evangelos Florakis deniz üssüne de yatırım yapılması gündeme geldi.

Yapılan planlamada deniz üssünün genişletilmesi planlanıyor. Büyük savaş gemilerinin bu üssü kullanarak ikmal yapması planlanıyor.

Türkiye'nin de İHA programı için finans beklediği SAFE programı, bu şekilde Türkiye'ye karşı kullanılabilir.