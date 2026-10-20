Libya'nın doğusundaki parlamento, ekonomik, siyasi ve ulusal güvenlik konularında stratejik kazanımlar sağlayacağı belirtilen Türkiye ile denizcilik anlaşmasına salı günü destek verdi.

Reuters'a konuşan iki milletvekili, alınan bu kararla birlikte Ankara ile siyasi bağların koparılmasına yönelik 2020 tarihli düzenlemenin de iptal edildiğini bildirdi.

Parlamento, 2020 yılında kabul edilen iki kararı oy birliğiyle yürürlükten kaldırdı.

İptal edilen kararların ilki Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan deniz ve güvenlik mutabakat muhtıralarının onaylanmasının reddedilmesini, ikincisi ise Ankara ile siyasi ilişkilerin kesilmesini kapsıyordu.

Milletvekili Aisha al-Tabalqi, anlaşmanın uzman komitelerin sunduğu kapsamlı ve ayrıntılı bilgilendirmenin ardından onaylandığını dile getirdi.

Libya'daki yönetim, doğusu askeri komutan Halife Hafter'in kontrolünde olmak üzere rakip doğu ve batı idareleri arasında bölünmüş durumda bulunuyor.

Türkiye geçmişte, ülkenin batısında yer alan ve uluslararası toplum tarafından tanınan UMH'nin başlıca destekçileri arasında yer almıştı.

Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarını kapsayan denizcilik anlaşması 2019 yılında UMH ile Türkiye arasında imzalanmış; ancak bir boykota yol açarak Libya'nın doğusundaki otoriteler ile Mısır ve Yunanistan tarafından reddedilmişti.

Anlaşmanın Libya'nın büyük güçler karşısındaki siyasi, askeri ve ekonomik ortaklık konumunu güçlendireceğini belirten Libyalı milletvekili Tarek al-Jeroushi, "Bazı ülkeler bu anlaşmadan rahatsız olabilir ancak bizim için önemli olan ulusal çıkarlarımızdır" ifadelerini kullandı.