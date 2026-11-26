Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, mevkidaşı Bedr Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bir gün sonra yapılan görüşme, Libya meclisinin Türkiye ile Münhasir Ekonomik Alan anlaşmasını onamasının, Libya'nın Resmi Gazetesi'nde yayınlanması ve Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter'in ziyaretinden sonra geldi.

Gerapetritis'in sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma göre görüşmede, Yunanistan-Mısır stratejik ortaklığının yanı sıra Doğu Akdeniz ve Libya'daki son bölgesel gelişmeleri ele alındı.

Yunanistan, Türkiye-Libya arasındaki Münhasır Ekonomik Alan anlaşması ve gündeme gelen Mavi Vatan yasa tasarısını sert bir dille kınamıştı.

Libya'nın kararı ve ülkenin bölünmüş hükumetlerinin Türkiye aracılığıyla yeniden birleşme ihtimali Atina'da endişelere sebep oldu.

ATİNA'NIN ENDİŞESİ

Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarına ilişkin imzalanan mutabakat muhtırasının son aşamasının tamamlanması Atina'da rahatsızlık yarattı.

Altı madde ve iki ekten oluşan söz konusu anlaşma, 36 temel coğrafi koordinat üzerinden Türkiye ile Libya arasındaki kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Alan sınırlarını belirliyor.

Anlaşmayı geçersiz ve yasa dışı olarak nitelendiren Atina yönetimi karara sert tepki gösterdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, mutabakatın Libya Parlamentosu tarafından onaylanmasının belgenin "yasa dışı, geçersiz ve yok hükmündeki" niteliğini değiştirmediğini vurguladı.

Bakanlık, anlaşmanın Uluslararası Deniz Hukuku'nu ihlal ettiğini ve Yunan adalarının deniz yetki alanları üzerindeki haklarını göz ardı ettiğini savundu.

NEDEN MISIR?

Mısır, Yunanistan ile birlikte Türkiye-Libya Münhasır Ekonomik Alan anlaşmasına karşı çıkan başlıca ülkeler arasında yer aldı.

Kahire, Türkiye ile Libya arasında enerji işbirliği konusunda daha sonra imzalanan bir anlaşmayı da reddetti.

17 Kasım günü resmi açıklama yayınlayan Sisi hükumeti, Kendi açık deniz haklarını korumak için gerekli gördüğü her türlü önlemi alacağı uyarısında bulundu.

Yunanistan ve Mısır'ın art arda yayınladığı kınamalar, iki ülkenin Akdeniz üzerinde ortak çıkarlarını öne çıkarmıştı. Libya'nın anlaşmayı onaması ardından gelen bu görüşme dikkat çekti.

YUNAN BASININDA LİBYA PETROLÜ VURGUSU

Anlaşma ardından Yunan basınından dikkat çeken bir 'Libya enerji rezervleri' vurgusu yapıldı. Skai.gr, liberal.gr ve Sigmalive haber siteleri, Libya'daki rezervlerin yüzde 70'nin hala keşfedilmediğini vurguladı.

Türkiye ve Libya arasındaki anlaşma ise iki ülkenini karasularını yan yana getirerek bu bölgelerde petrol ve gaz aramaları yapmalarının önünü açıyor.

liberal.gr haberinde "Henüz keşfedilmemiş kaynaklar olarak tespit edilen 60 milyar varilden fazla petrol eşdeğeri ve 1.073 trilyon fit küp doğal gaz, Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) tarafından yapılan açıklamaya göre, nihayetinde kanıtlanmış rezervlere dönüştürülebilir" ifadelerine yer verildi.

AB'DEN TÜRKİYE'YE KINAMA

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi ise dün Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu oturumunda, 2019 tarihli Türkiye-Libya mutabakatı üzerine yapılan görüşmelerde Ankara ve Trablus'a yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Gözler, yarın gerçekleştirilmesi planlanan oylamaya çevrildi. Yeni Demokrasi (ND) Avrupa Parlamentosu üyesi Manolis Kefalogiannis, söz konusu oylamanın "Türkiye'ye ve saldırganlığına verilecek güçlü bir yanıt" olacağını ifade etti.

İki Avrupa kurumu, anlaşmanın yasallığına yönelik itirazlarını yineleyerek Yunanistan ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarına saygı gösterilmesi ile Doğu Akdeniz'deki istikrarın, uluslararası hukukun güvenilirliği ve Brüksel-Ankara ilişkilerinin seyri açısından kritik göstergeler olduğunu belirtti.

Oturumdaki konuşmaların açılışını yapan Akdeniz'den Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Dubravka Šuica, konunun hukuki boyutuna odaklanarak Türkiye-Libya deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının geçerliliğini tanımadıklarını söyledi.

Šuica açıklamasında, "Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası Deniz Hukuku ile bağdaşmamaktadır.

Üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal etmektedir, geçersizdir, hukuki gücü yoktur ve üçüncü devletler açısından hukuki sonuç doğuramaz" ifadelerini kullandı.