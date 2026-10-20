Libya'nın yasama organı olan Temsilciler Meclisi, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onayladı.

Libya Temsilciler Meclisi'nden yapılan açıklamada, kararın Bingazi'de gerçekleştirilen toplantıda alındığı belirtildi.

Açıklamada, Meclis'in ayrıca 2020'de alınan ve Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan iki mutabakat zaptının onaylanmasını reddeden 1 sayılı kararını da oy birliğiyle iptal ettiği kaydedildi.

YUNANİSTAN KARARI REDDETTİ

Söz konusu gelişmeye ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 2019 tarihli Türkiye-Libya mutabakat muhtırasının onaylanmasını reddettiklerini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu mutabakatın uluslararası deniz hukukuyla çeliştiği ve bölge ülkelerinin egemenlik haklarını ihlal ettiği savunuldu.

Açıklamada, kararın mutabakatın hukuki niteliğini değiştirmediği, coğrafyanın ve uluslararası deniz hukukunun tek taraflı parlamento kararlarıyla değiştirilemeyeceği savunuldu.

Yunanistan'ın Mısır ve İtalya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmalar imzaladığı da anımsatıldığı açıklamada, Libya tarafına, Doğu Akdeniz'deki istikrarı olumsuz etkileyebilecek adımlardan kaçınma çağrısı yapıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ayrıca ortaklarını ve müttefiklerini gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ve egemenlik haklarının korunması için gerekli adımların atılacağını bildirdi.

VON DER LEYEN'DEN AÇIKLAMA

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de karara ilişkin açıklama yaptı.

Von der Leyen, Libya-Türkiye deniz yetki alanları mutabakatının onaylanmasını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek Avrupa Birliği'nin konuya ilişkin tutumunun 2019 yılında Avrupa Konseyi tarafından açıkça ortaya konulduğunu ve değişmediğini ifade etti.

Mutabakatın üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve deniz hukukuna uygun olmadığını savunan von der Leyen, anlaşmanın geçersiz olduğunu öne sürdü.