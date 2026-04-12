CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ankara’da Aralık 2025’te düşen ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad’ın da hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin önemli iddialarda bulundu.

KRİTİK BELGELER

Yavuzyılmaz, Libya uçağıyla aynı apronda 1 saat 41 dakika kalan İsrail jetine dikkat çekerek, sabotaj ihtimalini gündeme getirdi. Yavuzyılmaz “İsrail jetinin kalkışından sonra havalanan ve Libyalıları taşıyan uçak 15 dakika sonra düştü. Libya uçağı, İsrail’in sabotajına mı uğradı?” diyen Yavuzyılmaz şunları söyledi:

“Konuyla ilgili son derece kritik bilgi, belge ve kayıtlara ulaştık. Düşen uçak Esenboğa Havalimani’nda park halindeyken, aprona bir İsrail jeti giriş yapıyor. Bir saat 41 dakika orada kalıp Tel-Aviv’e hareket ediyor. İsrail jetinden sonra kalkan uçak 15 dakika sonra düştü. İki düşman ülke uçağı aynı apronda neden park ettiriliyor?

Libya uçağının mürettebatı oteldeyken, İsrail uçağındakiler apronda ve uçaklardan birinin üst düzey devlet görevlisi taşıdığı halde iki düşman ülke uçağının, aynı apronda bir arada park ettirilmesi skandaldır.”

Hükümete sorular

Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlıklara seslenerek şu soruları yöneltti: “İki düşman ülke uçağının aynı apronda park ettirilmesi uluslararası kurallara aykırı değil mi? İçinde kim ve ne olduğu belli olmayan İsrail jetinin, Libya Genelkurmay Başkanı’nın uçağının yanında ne işi var? Bu durumu kamuoyundan neden gizliyorsunuz?”