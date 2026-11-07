Sahasındaki 41 maçlık seriyi yıllar önce Okan Buruk bitirmişti. Şimdi aynı rekoru yakalamaya bir maç uzaklıktaki takımın başında yine o var. Sarı-kırmızılılar, son 40 iç saha lig maçında 32 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. Amed Sportif’e kaybetmezlerse Buruk’un Başakşehir’i çalıştırdığı dönemde noktaladığı 2017-2019 serisine yetişecekler. RAMS Park’taki zirve randevusu saat 19.00’da başlayacak. Diyarbakır ekibi, Galatasaray’ın Süper Lig’de karşılaştığı 78’inci takım olacak. Cimbom’da cezası Abdülkerim ile sakat Osimhen yok. Davinson, Sallai ve Leao ise kart sınırında. Amed’de ise Ballet cezalı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Leao, Deniz

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Sor, Saba, Lutin, Orban