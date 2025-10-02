TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te resepsiyon verdi.

Erdoğan, Meclis resepsiyonunda Gelecek ve DEVA liderleri Davutoğlu ve Babacan ile ilk kez yan yana oturdu.

AK Parti, kurulduğu günden beri Gelecek ve DEVA ile bayramlaşmıyordu. Erdoğan, dün akşam yine ilk kez İYİ Parti lideri Dervişoğlu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yıllar sonra bir araya gelen Ahmet Davutoğlu'nun mutluluğu yüzüne yansıdı.

Ankara'da konuşulan fotoğrafa tepki gösterenlerden biri de Muharrem İnce oldu. Muharrem İnce, "Bu fotoğrafa baktığınızda seçim sürecindeki itirazlarımı, isyanımı, verdiğiniz oyların kimlere gittiğini anladığınızı düşünüyorum" dedi.

"SEVİNÇLE İÇERİ GİRDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören bitiminde TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti.

Burada siyaset kulislerini hareketlendiren görüntüler kayda alındı.

Erdoğan'ın önceden yol arkadaşlığı yaptığı Davutoğlu ve Babacan ile fotoğraf verdi. Erdoğan'ın CHP'nin boykotunu bu fotoğrafla dengelediği öne sürülüyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resepsiyonda dolaşarak herkesi selamladığını kaydeden gazeteci Hilal Köylü, Erdoğan'ın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı yanına çağırdığını kaydetti.

Hilal Köylü Davutoğlu'yla yıllar sonra ilk kez yakın temas kurduğunu belirtirken; Davutoğlu'nun daveti alınca sevinçle salona girdiğini kaydetti.

SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz hafta SÖZCÜ TV’de Özlem Gürses’in sunduğu Para Politika ve Hayat programında Erdoğan ve Donald Trump Jr. görüşmesine ilişkin iddialar üzerine, “Niye Trump’a karşı sesi çıkmaz Erdoğan’ın? Çünkü sizin New York’ta mahkemelerde davalarınız varsa, Utah’ta kara para aklama davası varsa, servet rivayetleri varsa sesiniz kısılır!” demişti.

TÖRENE KİMLER KATILDI?

TBMM Tören Salonu'ndaki resepsiyona, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar ile çok sayıda davetli katıldı.