Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor, Ümraniye Şehir Stadyumu'nda konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Kayserispor, 30 puanda kalarak liderlik fırsatını kaçırdı ve 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan golleri 40. dakikada Tomislav Glumac ve 74. dakikada Cebio Soukou kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise 90+2. dakikada penaltıdan Florent Hasani ile geldi.

Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Ümraniyespor, bir maç eksiğiyle puanını 17'ye yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Sarıyer'i konuk edecek.