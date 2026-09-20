Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, Diyarbakır'da karşı karşıya geldi. Amedspor'un 2-0 önde olduğu anlarda ilginç bir an yaşandı.

Maçı kazanan takımın milli araya lider olarak gireceği müsabakada bir anda sulama sistemi çalıştı. Dakikalar 38'i gösterirken stadyumdaki sulama sistemi çalıştı ve mücadeleye kısa bir ara verildi.

Bazı oyuncular sulama sisteminden gelen su ile serinlerken, bazı oyuncular ise sistemi kapatmak için müdahalede bulundu. Sulama sistemi kapandıktan sonra karşılaşma kaldığı yerden devam etti.