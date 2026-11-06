Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, son 4 sezonda şampiyon olduğu Süper Lig'de bu sezon 10 müsabakada 8 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Geride kalan bölümde 25 puan toplayan Galatasaray haftaya lider girdi.

SEZONUN FLAŞ TAKIMI AMED

İlk kez Süper Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler ise şimdiye kadar sezonun flaş takımı oldu. Diyarbakır temsilcisi, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 23 puan topladı. Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler, haftaya üçüncü Trabzonspor'un 1, dördüncü Beşiktaş'ın 4 puan önünde bulunuyor.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada Galatasaray kazanarak liderliğini perçinleyip puan farkını açmak için mücadele edecek. Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda galip gelerek liderliğe yükselmeye çalışacak.

OKAN BURUK'TAN SÜRPRİZLER

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Amedspor'u ağırlayacak. Buruk'un bu karşılaşmada bazı oyuncularını dinlendirmeyi düşünüyor.

Galatasaray'da Amedspor maçı öncesinde kadro değişikliği hazırlığı var. Teknik direktör Okan Buruk'un, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı kulübeye çekerek Sane ile Leao'ya şans vermeyi planladığı belirtildi.

Gabriel Sara'nın da yarın oynanacak olan maçta Lemina yerine sahada olması bekleniyor. Singo'nun ise sağ bekte görev yapacağı ifade edildi.