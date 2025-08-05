Çarşamba ve Perşembe günü ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig maçlarının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu hafta oynayacakları Kayserispor ve Alanyaspor maçlarının ertelenmesini istedi.

Başakşehir ise Avrupa'da tur atlaması halinde, 3. haftada oynayacağı Rizespor deplasmanının başka bir haftaya çekilmesini talep etti.

TFF'nin konuyla ilgili kararını başvuruları değerlendirip daha sonra en geç çarşamba günü yanıtlayacağı ifade edilirken Beşiktaş'ın rakibinden karşı atak geldi. Kartal'ın perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı oynayacak olması nedeniyle Pazar günü Kayserispor ile oynayacakları maç için erteleme talep etmeleri üzerine Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Beşiktaş’ın erteleme talebini kabul etmiyoruz” dedi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın konu ile ilgili olarak, “Bu talebi kabul edemeyeceğiz. Sonuçta kadrolarını hem lig hem de Avrupa’da mücadele edecek şekilde oluşturdular. İlimizde gurbetçilerimizin yoğun olduğu zamanları yaşıyoruz. Onlar da memleketlerinin takımını desteklemek istiyor. Tribünde maçını izlemek istiyor. Bu nedenle biz, maçın ertelenmesi kararını kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

BİLET FİYATINA İSYAN VE PROTESTO!

Sarı kırmızılı ekibin bu çıkışı daha lig başlamadan yeni bir krizin fitilini ateşledi. Siyah beyazlı camia Kayserispor'dan gelen açıklamaya tepkiyle karşılık verdi. Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda Kayserispor yönetiminin maçın bilet fiyatları için de fahiş fiyat uyguladığı ve Beşiktaş'a haksızlık yapıldığı görüşünce birleşti.

Kayserispor - Beşiktaş maçının deplasman bilet fiyatlarını 3689 TL olarak açıkladı. Yüksek fiyat nedeniyle isyan eden siyah beyazlı taraftarlar maça gitmeyeceklerini ve protesto edeceklerini açıkladı.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

''Bilet fiyatlarını bu şekilde belirledik. İsteyen gelir istemeyen gelmez. Taraftarımıza uygulayacağımız rakamın en fazla yüzde 30 fazlasını fiyat olarak koyabiliyoruz. Bu bizim kafadan koyduğumuz bir rakam değil. Kaldı ki Beşiktaş'ın iç saha maçlarına bakın onlarda buna yakın rakamlar. Anadolu kulüpleri olarak borcumuz çok fazla bu maçlardan elde edeceğimiz gelir çok önemli. Gurbetçilerin şehrimizde tatilde olduğu bir dönemde önce Beşiktaş 3.haftada Galatasaray ile evimizde oynayacak olmak bizim için avantaj. Bu rakamlar yüksek değil. Kadrosunda maliyeti 100 milyon Euro'ları bulan Galatasaray ile oynayacağımız 3. hafta maçında bilet fiyatları Beşiktaş maçından daha da yüksek olacak. Bunu da şimdiden belirteyim.''

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