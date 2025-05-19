Süper Lig'deki ilk yılında kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kalarak lige tutunma yolunda umutlarını kalan 2 maça bıraktı. Bu sonuçla 36 puana yükselip kurtuluş bölgesindeki Alanyaspor'u 3 puan geriden takibini sürdüren yeşil-beyazlılar kalan maçlarını kazanıp Alanya'nın puan kayıplarını beklemeyi hedefliyor.

İKİLİ ÜSTÜNLÜK BODRUMSPOR'DA

Alanyaspor'a karşı ikili averajda üstünlük sağlayan Bodrum FK sezon sonunda en azından rakibine yetiştiği takdirde yoluna Süper Lig'de devam edecek. İlk maçta Sipay Bodrum evinde Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı, ikinci maçı ise deplasmanda 1-0 kazandı.



Alanyaspor'un 39, Bodrumspor'un ise an itibariyel 36 puanı bulunuyor.



Bu hafta Kayserispor'a konuk olacak Ege ekibi son maçta ise evinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Alanyaspor da Konyaspor (D) ve Sivasspor'la kozlarını paylaşacak.

Bodrum FK, Adana Demirspor ve Hatayspor'un ardından Sivasspor'un da düşmesinin kesinleştiği lige veda eden dördüncü ve son ekip olmamaya çalışacak.

MORAIS: ADALETLE İLGİLİ DENGE İSTİYORUZ

Teknik Direktör Jose Morais, Trabzonspor karşılaşmasında çok iyi mücadele gösterdiklerini dile getirdi. Hak ettikleri galibiyeti alamadıklarını ifade eden Morais, "Maçta çok şans bulduk ama fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarıda takımım efor yükseltmeye devam etti. Trabzonspor, değişiklikleri sonrası oyunu kontrol altına almış gibi göründü. Bunu bekliyorduk. Biraz da böyle olmasını istedik. Samsunspor maçında bizim aleyhimize karar verilmişti. Bu maçta da benzer durum vardı. Lehimize karar çıkmıyor. Verilen penaltı verilmeyebilirdi ama verildi. Son pozisyonda da aynı şey yaşandı. Bizim aleyhimize penaltı verildi ancak bize verilmedi. Oyuncularımdan beklediğim performansı gösterdiler. Savaşmaya devam edeceğiz. Adaletle ilgili dengenin kurulmasını istiyoruz" dedi.