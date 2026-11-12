İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, kötü sonuçların ardından Fransız teknik direktör Pierre Sage'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
Ligde puan tablosunun son sırasında bulunan Crystal Palace, sezon başında göreve gelen Sage yönetiminde tüm kulvarlarda 16 maça çıktı. Takım bu karşılaşmalarda yalnızca 1,13 puan ortalaması yakalayabildi.
Kulübün ayrılık açıklamasında, "Kulüp, Pierre'e ve ekibine Güney Londra'daki süreçte gösterdikleri çaba için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler" ifadelerine yer verildi.