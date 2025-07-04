Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun fikstürü çekildi. Fikstür çekiminin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü toplu fotoğraf çekimine katılmadı. Öte yandan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü fikstür çekiminin ardından tokalaşmadı.

Belgü fikstür çekimi sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çekimden evvel paylaştığım konuyu, kısıtların yanlış olduğunu söylemiştim, yine söylüyorum. Biz, 4 mü 6 mı Galatasaray'ı ilk yarıda sahamızda ağırlayacağız. Son 3 yılın hemen hemen aynı fikstürü. Lige yeni çıkanlarla üst üste karşılaşacağız. Fikstür tam beklediğim gibi oldu. Sevindiğim husus 6 numarayı çekmedik. 6'yı çeksek Avrupa dönüşleri deplasmana gidecektik hep. Umarım adil bir yarış olur. Hakemler verilen görevleri yerine getirirler. MHK'de yeni klasman hakemleri de açıklandı, ne yazık ki eskiler de var. Umarım adil bir lig olur. "

‘Toplu fotoğraf çekimine neden katılmadınız?’ sorusuna ise Belgü şu yanıtı verdi: “Kulübüme, başkanıma hakaret eden bir adamla aynı karede asla olmam."