İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda "hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma devam ediyor.

Futbolda hakemlere yönelik soruşturmayla ilgili gelişmeler peş peşe yaşanırken, akıllara ligler ertelenecek mi sorusu geldi.

Edinilen bilgilere göre hukuki açıdan değerlendirildiğinde, mevcut soruşturmanın liglerin ertelenmesini zorunlu kılacak bir karar ya da düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle soruşturmanın devam etmesi, tek başına Süper Lig maçlarının erteleneceği anlamına gelmiyor.