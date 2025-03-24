İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada, ‘Trendyol Süper Lig bir hafta ileri kaydırılabilir’ konusu gündeme geldi. Gazeteci Umut Eken’in "Süper Lig, bir hafta ileri kaydırılabilir. Çarşambaya kadar netleşmesi muhtemel.. İçişleri Bakanlığı ile TFF arasında istişare edilecek." sözleri bir anda bütün gözleri TFF’ye çevirmişti.

Oda TV’nin haberine göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Süper Lig'in ertelenebileceği iddialarının doğru olmadığı, böyle bir gündemin olmadığı ve maçların süreceğini ifade etti.