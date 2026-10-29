İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi'nin Arap partilerine yönelttiği seçim usulsüzlüğü suçlamalarına polisten yanıt geldi.

İsrail polisi, yazılı açıklamasında iddiaları destekleyen istihbarat verisi bulunmadığını ve incelemelerde suçlamaları doğrulayacak somut delil veya bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Likud, Filistin asıllı İsrail vatandaşlarının yoğun yaşadığı bölgelerdeki çok sayıda sandıkta oyların çalındığını öne sürdü.

Netanyahu'nun yönettiği sağcı parti ayrıca 'dış güçlerin Arap seçmenlere oy kullanmaları için para verdiğini' iddia etti. İsrail İç Güvenlik Teşkilatı (Şin Bet) iddiayı araştıracağını duyurdu.

Parti; polise, Şin Bet ve Merkezi Seçim Komitesi'ne yüzlerce ifade ve delil sunulduğunu savundu.

Seçimlerin ve sonuçlarının güvenilirliğinin zedelendiğini ileri süren Likud, iddiaların soruşturulması için Merkezi Seçim Komitesi'nin harekete geçmesini istedi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre komite, partinin iddialarını inceliyor.

ŞİN BET DEVREYE GİRDİ

Likud'un iddialarından sonra Merkez Seçim Komitesi Başkanı Yargıç Noam Sohlberg, Şin Bet Başkanı David Zini’den Salı günkü seçimlere yönelik yabancı müdahale iddialarını soruşturmasını istedi.

Sohlberg, “İsrail’in çıkarlarına aykırı hareket eden yabancı kuruluşlar tarafından sağlanan finansman yoluyla seçimler üzerinde uygunsuz bir etki yaratıldığına dair ciddi şüpheler dikkatime sunuldu” açıklamasını yaptı.

Sohlberg, “Bu bağlamda, Şin Bet’in yetkilerini kullanarak bu şüpheleri araştırmak ve bunları doğrulayan ya da çürüten kanıtları ortaya çıkarmak için elinizden gelen her şeyi yapmanızı emrediyorum. Ancak bu şekilde seçim sürecine ve demokratik sürecin bütünlüğüne halkın güvenini sağlayabiliriz.”” diye konuştu.

İKİ BLOK DA 61 SANDALYEYE ULAŞAMIYOR

Açıklanan seçim sonuçlarına göre, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler Meclise 19 milletvekili göndererek rekor düzeyde sandalye elde etti.

Kanal 13 televizyonunun aktardığı, çift zarf oylarının dahil edilmediği sayım sonuçlarına göre Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un öncülüğündeki muhalefet bloku ise 48 milletvekili çıkardı.

120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye iki blok da ulaşamıyor. Bu dağılım, Arap partilerini hükümet kurma sürecinde belirleyici bir konuma getirebilir.