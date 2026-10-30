Alman turist Friederike Elisabeth Newrzella, 14 Ekim'de Likya Yolu'nun Kaş-Demre etabında yürüyüşe çıktıktan sonra kayboldu. Kendisine ulaşamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgede arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara AKUT'un Kaş-Kalkan ekibi de katıldı. Ekipler, turistin bulunması için Likya Yolu güzergahını ve çevresindeki geniş araziyi taradı. Newrzella'nın yakınları da sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yardım çağrısında bulundu.

CANSIZ BEDENİ YÜRÜYÜŞ PARKURUNUN DIŞINDA BULUNDU

Aramalar sonucunda Alman turistin cansız bedeni, Kaş ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi yakınlarında tespit edildi. Denize yaklaşık 700-800 metre uzaklıktaki kayalık alanda bulunan cenazenin, işaretli yürüyüş güzergahının dışında olduğu belirtildi.

Demre Kaymakamı Emin Bağlı, cesedin üzerinden çıkan kimliğin Newrzella'ya ait olduğunu ve ailesine bilgi verildiğini açıkladı. Bağlı, kesin kimlik tespitinin otopsi işlemlerinin ardından yapılacağını, ölüm nedenine ilişkin adli soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

YANLIŞ PATİKAYA GİRMİŞ OLABİLİR

Alman turistin kaybolmasına ilişkin ilk değerlendirmelerde, işaretli Likya Yolu rotasından ayrılarak başka bir patikaya yönelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bölgede bazı işletmelerin kendi tesislerine ulaşım için kullandığı yönlendirme okları ve farklı işaretlemelerin bulunduğu, Newrzella'nın bu işaretleri takip ederek ana güzergahın dışına çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgede, turistin kayalık alandan düşmüş olabileceği ihtimali de soruşturma kapsamında inceleniyor.