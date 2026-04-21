Astrolojide "gölge yanımız" ve bastırılmış tutkularımızla ilişkilendirilen Lilith, salı günü tüm gücüyle devreye giriyor. Bu enerji, belirsiz flörtleşmeleri derin bağlılıklara dönüştürürken, kalbinizin sesini bastırmayı imkansız hale getirecek. İşte 21 Nisan'ın 'torpilli' burçları ve yaşayacakları duygusal uyanış...

Terazi: İlk kıvılcım gerçeğe dönüşüyor

Terazi burçları için 21 Nisan, "acaba karşılıklı mı?" sorularının son bulduğu gün olacak. Lilith’in doğrudan hareketi, size dürüst olma cesareti veriyor. Karşınızdaki kişinin duygularının sizinkilerle birebir örtüştüğünü görmek, ayaklarınızı yerden kesecek.

Akrep: Yoğun duygular ve denge sınavı

Lilith'in enerjisi en çok sizin üzerinizde çalışıyor, sevgili Akrep. Birine "biraz fazla" aşık olduğunuzu fark edebilirsiniz. Duygusal uyanışınız o kadar güçlü ki, kendinizi akıntıya kaptırmanız an meselesi.

Acele etmenize gerek yok. Bu derin aşkı yaşarken kendi benliğinizi kaybetmediğinizden emin olun.

Tutkunun sizi kör etmesine izin vermeyin, aklınızı başınızda tutarak bu özel anın keyfini sürün.

Balık: 'Ya hep ya hiç' diyen bir kalp

Balık burçları için 21 Nisan, savunmasız kalma ve risk alma günü. Lilith size "ya her şey ya hiçbir şey" hissi fısıldıyor. Kalbinizi birine tamamen açmaya, tüm riskleri göze almaya hazırsınız.

Aşkın değerini başlangıçta ölçemezsiniz, ancak denemeden de asla bilemezsiniz.

Salı günü kendinizi ortaya koyma cesareti gösterdiğinizde, evren size hayalini kurduğunuz o derin aşkla karşılık verecek.