UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanan Lille'de savunmacı Alexandro, Victor Osimhen ile karşı karşıya geleceği mücadeleye ilişkin konuştu. Brezilyalı futbolcu, maç öncesi basın toplantısında Nijeryalı golcüyle yaşayacağı rekabeti savaş benzetmesiyle anlattı.

Alexandro, "Osimhen'e karşı oynayacağım evet. Zor bir maç olacak bizim için. Yarın biraz savaş gibi olacak ikimizin arasında" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın hücum gücüne de dikkat çeken savunmacı, "Galatasaray'ı çok iyi tanıyoruz. Performanslarından haberdarız. Çok fazla tehlike yaratan bir takım. Bu tehlikeye birlikte oynarsak karşı çıkabiliriz" dedi.

"GALATASARAY'I YENMEK İSTİYORUZ"

Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde puan toplamaya başlamaları gerektiğini vurguladı. İtalyan teknik adam, "Pozitif duygular hissediyorum. Artık Şampiyonlar Ligi'nde puan alma zamanı geldi. Puan alırsanız üst tura çıkarsınız. Hedefimiz tabii ki Galatasaray'a karşı rekabetçi maç oynamak ve puanlar toplamak" diye konuştu.

Takımdaki eksiklerin hedeflerini değiştirmediğini belirten Ancelotti, "Eksik varsa çözüm de vardır. Gitmek istediğim yol çok açık, özgüvenli olmak ve Galatasaray'ı yenmek istiyoruz" dedi.

BERKE ÖZER İLK 11'DE OYNAYACAK

Ancelotti, milli kaleci Berke Özer'in Galatasaray karşısında ilk 11'de görev yapacağını açıkladı. Berke'ye güvenini dile getiren teknik direktör, "Berke, 1 numaralı oyuncumuz. Takımımız için çok önemli bir oyuncu. Takım arkadaşlarının güveni var, ben de çok güveniyorum. Hazır olacak Galatasaray'a karşı, oynayacak" ifadelerini kullandı.

Alexandro da Berke Özer'in Lille'e katıldığı günden bu yana önemli gelişim gösterdiğini ve takıma büyük katkı sağladığını söyledi.