UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Lille'de Ayase Ueda'nın oynayıp oynayamayacağı belirsiz. Arsenal maçında sakatlanan Japon golcünün dönüş süresine ilişkin konuşan teknik direktör Davide Ancelotti, net bir tarih vermedi.

Ancelotti, "Ayase Ueda için bir zaman dilimi vermek zor çünkü bu biraz alışılmadık bir sakatlık. Zaman dilimi konusunda emin değiliz ve yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Umarım uzun sürmez. Ethan Mbappe müsait, iyi bir hafta geçirdi" ifadelerini kullandı.

Berke Özer'in de formasını giydiği Fransız ekibi Lille ile Galatasaray, 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te karşı karşıya gelecek.