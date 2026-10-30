Galatasaray’da Lille ve Fenerbahçe zaferlerinin ardından gözler bugün oynanacak Konyaspor deplasmanına çevrildi. Şampiyonlar Ligi’nde Fransız ekibini 4-2, derbide ezeli rakibini 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncularıyla özel bir görüşme yaptı. Başarılı çalıştırıcı, iki kritik galibiyetin ardından oluşan coşkunun rehavete dönüşmesini istemediğini belirterek öğrencilerinden bugün de aynı ciddiyet ve mücadeleyi sürdürmelerini istedi.

SÖZÜNÜZÜ TUTTUNUZ AMA

Okan Buruk’un futbolcularına, “Bana verdiğiniz sözü tuttunuz. İki önemli galibiyet aldık. Ancak Konyaspor’u yenemezsek derbinin bir anlamı kalmaz. Okyanusu geçtik, derede boğulmayalım” dediği öğrenildi. Geçen sezon Konya deplasmanında yaşanan puan kaybını da hatırlatan tecrübeli hoca, rakibin kendi sahasındaki tehlikesine dikkat çekti. Buruk, Şampiyonlar Ligi öncesinde kazanarak yakalanan havayı sürdürmek istediklerini vurguladı.