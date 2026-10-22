Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaştı. Temsilcimiz, mücadeleyi 4-2 kazandı ve turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Batrakov, Berke Özer (kendi kalesine) ve Victor Osimhen attı. Lille'in golleri Diaoune'den (2) geldi. Bu sonuçla puanını 3 yapan Galatasaray, 23. sıraya yükseldi. GALATASARAY'IN KASASI DOLDU! UEFA'DAN DEV GELİR Galatasaray, Lille karşısındaki galibiyetle 2,1 milyon euro gelir kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sayesinde daha önce yaklaşık 18 milyon euro elde eden sarı-kırmızılıların toplam geliri, bu sonuçla 20 milyon euronun üzerine çıktı.

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