İnsanların yaşamlarını iyileştirmek için bilimsel keşiflere öncülük eden Lilly, 1 Kasım 2026'da düzenlenen Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'na resmi sponsor olarak destek verdi. Bu yıl kuruluşunun 150. yılını kutlayan şirket, yaklaşık 40 kişilik çalışan ekibiyle maratonda yer alarak bu önemli organizasyonun bir parçası oldu.

"Sağlıklı bir gelecek için atılan her adımın değerli olduğuna inanıyoruz"

Lilly Türkiye Genel Müdürü Ryan Dawson, maratona ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"150 yıldır dünyanın farklı coğrafyalarında insanların yaşamlarını iyileştirmek için çalışıyoruz. İnsan sağlığına duyduğumuz sorumluluk, coğrafi sınırların ötesinde, yaptığımız işin ve kurum kültürümüzün temelini oluşturuyor. İstanbul Maratonu, hareketli yaşamın önemini hatırlatırken binlerce insanı ortak bir heyecan etrafında buluşturuyor. Bu yıl organizasyona resmi sponsor olarak destek vermekten ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu heyecanın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha sağlıklı bir gelecek için birlikte hareket etmenin gücüne inanıyoruz."

Bilimden Aldığı Güçle Daha Sağlıklı Yarınlara

1876 yılında kurulan Lilly, bilimsel araştırmalar ve yenilikçi tedaviler aracılığıyla insanların yaşamlarında anlamlı bir fark yaratma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 150. yılında da insan sağlığını odağına alan yaklaşımını çalışanlarıyla birlikte hayata geçirdiği faaliyetlerle destekliyor. Lilly Türkiye, İstanbul Maratonu'na verdiği destekle sporun insanları bir araya getiren gücüne ortak olurken çalışanlarıyla birlikte hareketli yaşamın önemine dikkat çekti.

Lilly Türkiye hakkında

Lilly, bilimi iyileşmeye dönüştürerek dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir ilaç şirketidir. 150 yıldır hayat değiştiren keşiflere öncülük ediyor; bugün ise ilaçlarımız dünya genelinde on milyonlarca insana umut oluyor.

Biyoteknoloji, kimya ve genetik tıbbın gücünden yararlanan bilim insanlarımız; dünyanın en önemli sağlık sorunlarından bazılarına çözüm üretmek için yeni keşifler üzerinde çalışıyor. Diyabet bakımını yeniden tanımlamayı, obezitenin uzun vadeli etkilerini azaltmayı, Alzheimer hastalığıyla mücadeleyi ileri taşımayı, bağışıklık sisteminin en yıpratıcı hastalıklarına çözümler sunmayı ve tedavisi en zor kanser türlerini yönetilebilir hastalıklara dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Daha sağlıklı bir dünyaya doğru attığımız her adımda bizi motive eden tek bir amaç var: milyonlarca insan için hayatı daha iyi hale getirmek. Bu doğrultuda, yenilikçi klinik araştırmalar yürütüyor; ilaçlarımızın herkes için erişilebilir ve karşılanabilir olması adına kararlılıkla çalışıyoruz.

Lilly, Türkiye’deki faaliyetlerine 1950’li yıllarda, ürünlerinin bir Türk şirketi ortaklığında üretilip dağıtılmasıyla başlamış; 1993 yılında ise bu çalışmalarını Lilly İlaç Ticaret Ltd. Şti. çatısı altında toplamıştır.

Daha fazla bilgi için Lilly.com ve Lilly.com.tr adreslerini ziyaret edebilir ya da bizi Facebook ve Instagram’da takip edebilirsiniz.