Peru’nun başkenti Lima’daki Jorge Chávez Uluslararası Havalimanı’nda, kalkışa hazırlanan LATAM Airlines’a ait yolcu uçağının sol motor ve kanat bölümünde yangın çıktı. Henüz havalanmayan uçağın kalkış işlemleri durduruldu, yolcular tahliye edildi.

Olay, 19 Ekim sabahı yerel saatle 05.45 sıralarında meydana geldi. Lima’dan Piura kentine gitmeye hazırlanan LA2302 sefer sayılı Airbus A320 tipi uçağa havalimanı itfaiyesi müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yetkililer, olayda yaralanan olmadığını duyurdu.

ALEVLERT YOLCU KAMERASINA YANSIDI

Havalimanında kaydedilen görüntülerde, uçağın sol kanadının altından yoğun duman ve alevlerin yükseldiği görüldü. Kanat yakınındaki koltukta oturan bir yolcunun çektiği görüntülerde yangının kabin içinden de görülebildiği anlar yer aldı.

Yerel basına konuşan bir yolcu, pilotun kalkış anonsu yaptığını ve motorların çalıştırılmasının ardından yangının başladığını anlattı.

KESİN NEDEN İÇİN TEKNİK İNCELEME

LATAM Airlines, olayın kalkış öncesinde yaşanan beklenmedik bir teknik sorundan kaynaklandığını açıkladı. Yangının kesin nedeninin belirlenmesi için uçakta teknik inceleme başlatıldı.

Şirket, güvenlik amacıyla tahliye edilen yolculara destek sağlandığını ve seyahatlerine devam edebilmeleri için alternatif uçuşlara yönlendirildiklerini bildirdi. Havalimanındaki diğer uçuşların olaydan etkilenmediği belirtildi.

BİR HAFTADAN KISA SÜREDE İKİNCİ TEKNİK SORUN

Peru Kamu Denetçiliği Kurumu, aynı havayolu şirketine ait uçaklarda bir haftadan kısa süre içinde ikinci kez ciddi bir teknik sorun yaşandığına dikkat çekti.

16 Ekim’de Lima’dan Brezilya’nın Sao Paulo kentine giden bir LATAM uçağı, uçuş sırasında kabin basıncı sorunu yaşaması üzerine Lima’ya dönmek zorunda kalmıştı. Uçaktaki 200’den fazla yolcu başka bir uçağa aktarılmıştı.

Peru’daki yetkili kurumlar, iki olayın ardından havacılık denetimlerinin artırılması ve her iki olayın nedenlerinin ayrıntılı biçimde araştırılması çağrısında bulundu.