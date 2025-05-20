İktidarın ihaleleri peş peşe yağdırdığı Limak, Muğla’nın Bodrum ilçesinde halk plajının bulunduğu yerde hazineden tahsisli orman arazisine otel yapmak istiyor. Şirket, Kızılağaç Köyü Gerenkuyu Mevkii’ndeki halk plajının bulunduğu yere 5 yıldızlı, 214 odalı oteli kondurmak istiyor.

İnşaat esnasında sorun yaşamamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna gerek yoktur’ kararı çıkartan Limak’a, köylüler ve çevreciler dava açtı. Bugün Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde mahkeme görülecek.

“SAHİLLER HEPİMİZE AİT”

Mahkeme öncesi plajda toplanan Avukat Remzi Kazmaz, MUÇEP üyeleri, muhtar Mehmet Karaca ve vatandaşlarla eylem yapanlar Limak’ a sert tepki gösterdi. Kızılağaç Muhtarı Mehmet Karaca, “Burada sahilden 50 metre çekilmesi gereken bir alan varken bu alana proje yapmak ve bunu halka sormadan ‘ÇED Gerekli değildir, halkın fikri önemli değildir’ diyerek yapmak kabul edilemez. Biz de dava açtık. Mahkeme heyeti ve bilirkişiler değerlendirmeyi yaptı. Sahiller hepimize ait” dedi.

“MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

‘ÇED gereksizdir’ raporuna dava açan Avukat Remzi Kazmaz ise şöyle konuştu:

“Köylülerle beraber burayı savunuyoruz. Yerel yöneticileri, sivil toplum örgütlerini de desteğe çağırıyoruz her zaman için. Bu mücadele yaşam alanlarını koruyanlarla beraber olur. Bu mücadele ormanı, toprağı, suyu, ekolojiyi savunanlarla beraber olur. Bunu herkes böyle bilsin. Kızılağaç’ta Limak inşaatlarının tesisinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz.”

"Sahilimiz yağmalanıyor devlet hâlâ ortada yok"

Muğla Çevre Platformu’ndan Nihat Gençosman da vatandaşlara destek veren isimler arasında yer aldı. Plajların halkın kullanımına açık kalmasının gerektiğini ifade eden Gençosman şu ifadeleri kullandı: “Bodrum’da yapılan projelerin reklamlarına bakıyorsunuz, ‘özel plaj ve iskele’ diye başlıyor. Bu ise İskele Kıyı Kanunu’na göre yasak. Demek ki suç olan ilan ediliyor. Özel değil, herkese açık olmak zorunda. Devletin sahilleri birilerine yağmada bulunuyorlar denetim yok, devlet de yok. Zaten bu raporlara nasıl izin çıkıyor akıl alır gibi değil.”