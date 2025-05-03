Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de 2023 yılında 750 dönümlük Akbelen ormanlarında yüz bin adete yakın asırlık çam ağacını kömür uğruna katleden Limak Holding ve IC İçtaş Holding, büyük şok yaşadı.

Köylülerin ve çevrecilerin yaklaşık 6 yıl direnmelerine, çadır kurup 24 saat nöbet tutmalarına ve engellemelerine rağmen jandarma ve polisin desteği ile Eylül 2023 tarihinde iş makinaları ve motorlu testerelerle Akbelen ormanlarına girildi.

2 YIL BOYUNCA ARADI

750 dönümde yüz bin adete yakın asırlık çam ağacını Yeniköy Kemerköy A.Ş. termik santrallerine kömür sağlamak amacıyla katleden Limak, aradan iki yıl geçmesine rağmen umduğunu bulamadı.

Zehra nine talana böyle direndi.

4 yıllık kömür yatağı bulma umuduyla bölge halkının ve kamuoyunun bütün itirazlarına rağmen doğayı talan eden Holding, 1 aylık kömür bile bulamadan bölgeyi o haliyle bıraktı.

Necati Ova

Yaptıkları eylemlerle aylarca bu talana direnen, uğruna Jandarma’dan defalarca dayak yiyen köylüler, SÖZCÜ’ye konuştu. Köylülerin yaşanan katliamı ve son durumu SÖZCÜ muhabiri ile yerinden incelediğini gören Limak- İçtaş şirketleri görevlilerinin köylü ve muhabiri uzaktan takibe aldığı ve arazinin ise dikenli ve jiletli tellerle çevrildiği görüldü. Köyde yaşayan evli iki çocuk iki torun sahibi 72 yaşındaki Necati Ova, “Kömür uğruna Limak yaşam alanlarımıza acımadan müdahale etti. Cennet Akbelen ormanları cehennem çukuru oldu. Akbelen Ormanı’nda iki yıl nöbet tuttum. 1.500 asker-polis topladılar, bizi copladılar biber gazı sıktılar. Ormana kıydılar” dedi.

Aytaç Yakar

Yarın başka topraklara da göz koyacaklar

Holdinglerin katlettiği çam ağaçlarına çocukları gibi sarıldıklarını anlatan bir diğer köy sakini Aytaç Yakar ise “Akbelen ormanları için biber gazı yedik , cop yedik, tomaların önüne yattık, çamlarımıza sarıldık çocuklarımız gibi. Limak – İçtaş yanına devleti de alarak ormanları katletti. Tutuklananlar oldu, hâlâ yargılanan köylülerimiz var. Burada kömür filan çıkmadı, 23 dönüm yerim, iki evim, iki ahırımı yok ettiler hepsini aldılar. Limak-İçtaş Akbelen ormanlarını cehenneme çevirdi, devlet onların yanında yer aldı. Bizi unuttular” dedi. Tüm Türkiye’deki vatandaşları uyaran Yakar, “Bugün bize yapılanlar, yarın sizin topraklara gelecekler. Bize bu topraklar Atatürk’ten kaldı, Atatürk çocuğuyuz ve Atatürk çocuğu gibi topraklarımıza sahip çıkacağız” dedi.

Nejla Işık

Tahsisli alan dışına da çıktılar

İkizköy’de iki çocuğu ile birlikte 6 yıldır nöbet tutarak mücadele eden İkizköy Çevre Komitesi Gönüllüsü ve İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, bütün bu yıkımın sadece 6 günde gerçekleştiğini vurguladı. Işık, “Cennetimizi cehenneme çevirdiler. 6 yıldır mücadele veriyoruz. Sadece orman için değil yaşam alanlarımızı, tarlalarımız zeytinliklerimizi korumak için mücadele ettik, ediyoruz. Sadece 6 gün içerisinde Akbelen ormanlarını kat ettiler. O hengame içerisinde tahsisli alan dışındaki ormanlara da dalıp yanlışlıkla onlarca dönüm ormanı da katlettiler. Ne yazık ki bu şirketler, o kadar aç gözlü ki doymuyor” ifadelerini kullandı.

Polis ve askerler müdahale etti

Türkiye’nin dört bir yanından gelen çevreciler ve bölge halkı polis ile jandarmanın

ortak müdahalesi ile alandan uzaklaştırıldı.

AiHM’e kadar gideceğiz

Limak ve İçtaş Holding istediğini alamazken köylüler mücadeleyi bırakmayacaklarını vurguladı. İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, “Burada kömür uğruna 7 köy tamamen yok edildi. Mahkemelerimiz davalarımız devam ediyor. İdare mahkemeleri bize davaları kaybettiriyor. Ama biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kadar gideceğiz. Eninde sonunda bu mücadeleyi kazanacağız. En büyük üzüntümüz yok edilenlerin geri gelmeyecek olması. Bunların gözü hiçbir şeyi görmüyor, onlar için her şey para” diye konuştu.