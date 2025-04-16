Melih SADIKOĞLU

Devletten en çok ihale alan isimlerin başında gelen Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye’deki köleliğe benzer işçi hakları ve cılız iş güvenliği tedbirleri ile İspanya’daki sıkı çalışma koşullarını karıştırınca, Barcelona Spor Kulübü ile yaptığı anlaşmaya uyamadı. Bu sebeple ödemesi gerektiği ceza tutarı olarak hesaplanan 150 milyon Euro’yu da ödememek için yeni yollar aradığı belirtiliyor.

Barcelona Yönetim Kurulu, Ocak 2023’te klübün stadyumu Camp Nou’nun yenileme inşasını sürpriz bir şekilde Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak Holding’e verdi. Limak Avrupa’da stat inşaatında güçlü şirketler arasında yer almamasına rağmen 900 milyon Euro’ya işi aldı. İnşaat zamanında sona ermezse geç kalınan her gün için Limak, Barcelona’ya 1 milyon Euro ceza ödeyecekti. Hedef, kulübün 125’inci yıl dönümü olan 29 Kasım 2024’te yeni Camp Nou’nun ilk etabının hazır olmasıydı. Aradan geçen zamanda inşaat bitmediği gibi zemine çimler bile serilmedi.

TEKNİK SORUN BAHANESİ

Marca Gazetesi, 14 Nisan itibarıyla Limak’ın Barcelona’ya ödemesi gereken gecikme cezasının 77 milyon Euro olduğunu yazdı. Barcelona, stadına mayıs ayına kadar dönmezse sözleşmedeki ceza miktarı 150 milyon Euro’yu aşacak. Türkiye’de de iktidardan aldığı birçok ihaleyi yetiştiremeyen Limak, bu projeler için ikame ihaleler açtırarak cezadan yırtıyor, hatta üstüne yeni ödemeler bile alıyordu. İspanya’da da ceza ödememek için yeni yollar bulduğu belirtildi. Zira Limak’ın ceza ödemesi için gecikmeden şirketin sorumlu olduğunun açıkça ispatlanması gerekiyor. Limak, malzeme ve istenilen inşaat hızını sürdürmek için gerekli iş gücünü sağlama ile projede yaşanan teknik sorunları gecikmenin gerekçesi olarak gösterdi. Stadın tamamlanma tarihleri karşılıklı mutabakatla değiştirildi. İnşaat bittikten sonra Barcelona, Limak’ın başlangıçta planlanan teslim tarihlerine uyulmamasından ne ölçüde sorumlu olduğunu daha ayrıntılı olarak inceleyecek.

Kulüp Başkanı Joan Laporta ile Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir şantiyeyi denetlerken basına poz verdi.

Belediye meclisini pes ettirdi

İnşaatın gecikmesiyle Barcelona Belediye Meclisi de büyük baskı altında kaldı. Meclis, bu nedenle Limak işçilerinin pazartesi saat 08.00’den cuma günleri gece yarısına kadar çalıştırılmasına özel izin verdi.

Barcelona Belediyesi Limak’ın talebi üzerine kentteki çalışma şartlarını esnetti Camp Nou’yu yenileyen işçilerin hafta içi sabah saat 8’den gece yarısına kadar cumartesi

günü de 10.00 ile 20.00 arasında çalışmalarına izin verdi.

Çalışma koşullarını Türkiye ile karıştırdı

İnşaatın gerçek gecikme sebebi ise Limak’ın İspanya’yı Türkiye gibi sanmasıydı. İspanya’nın işçi koşulları ve risk önleme konusunda aldığı sıkı çalışma önlemleri var. Limak, ihaleyi alırken, işçileri Türkiye’deki gibi 7/24 çalıştıracağını sanıyordu. Ayrıca bölge sakinlerinden gelen şikayetler nedeniyle mesai saatleri dışında stattan çevreye gürültü yayılmasına da izin verilmedi. Limak ise bu düzenlemelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kulübün 125’inci yıl dönümü kutlamalarının yapılması planlanan stadyumda çimler bile ekilemedi.

Türkiye, Limak’ın tarzına alışkın!

LİMAK, Türkiye’de birçok önemli projeyi yetiştiremediği için ek ihaleler aldı. 2022’de tamamlanan Yusuf Eli Baraj’ında ilk ihale 2012’de verildi, inşaat için 5 kez daha ihale açıldı ve her defasında fiyat yükseltildi. Antalya-Alanya Otoyol Projesi’nin 2023’ün sonunda yapılan ihalesini de Limak kazandı, ancak hâlâ çivi bile çakılmadı. İstanbul Havalimanı’nın ilk ortakları arasında da Limak vardı, havaalanı bitti ama borçları her yıl erteleniyor.

BARÇA’YA AĞIR FATURA ÇIKTI

Barcelona, VIP koltuk satışından 100 milyon Euro bekliyordu. Stat bitmeyince bilet satılamadı. Kulüp ‘Finansal Fair Play’i ihlal etti. Gelecek yıl için transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı.