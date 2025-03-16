Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK) tarafından Kemerköy Termik Santrali’nin çevre izin ve lisans iptali için açılan davanın duruşması geçtiğimiz yıl 3 Haziran’da Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde yapılmıştı. Mahkeme davayı 8 Temmuz’da reddetmişti. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi de Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin ret kararını, usul ve yasaya aykırı bularak kaldırdı ve dosyanın yeniden değerlendirilmesi için mahkemeye iadesine hükmetti.

İkizköy Çevre Komitesi’Nden yapılan açıklamada “Mahkeme kararında kısaca, Davacı tarafından bu izin ve lisans konularına ilişkin olarak ayrı ayrı iddialarda da bulunulduğu da dikkate alındığında, her bir izin ve faaliyet konusuna ilişkin olarak, ilgili mevzuatın; mevzuatta öngörülen yeterliliklerin ne olduğu; müdahil şirketçe bu yeterliliklerin sağlanıp sağlanamadığının hükme esas kararda değerlendirilip gerekçelendirilmesi suretiyle davanın yeterli ve gerekli gerekçelerle karara bağlanması gerektiği halde, yeterli ve gerekli teknik ve hukuki değerlendirmeye yer verilmeksizin işbu kararda genel ifadelerle ret hükmü kurularak davanın karara bağlandığı görülmektedir" denildi.

ON YILLARDIR ÇEVREYİ KİRLETEREK ÇALIŞTIRILAN BU SANTRALİN YURTTAŞLARIN SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAM HAKKINI ÇİĞNEYEREK ÇALIŞMASINA MÜSAADE EDİLEMEZ

Derneğin avukatı Pınar Gayretli, yaptığı açıklamada

“Çevreyi kirleten ve insan sağlığına zarar veren kömürlü termik santrallerin çevre mevzuatına uyumlu hale gelebilmeleri için yatırımlarını tamamlamaları gerekiyor. Muğla’da görülen davada Kemerköy Termik Santralinin bu yatırımları yerine getirmediğini, çevre izin ve lisansının hukuka aykırı verildiğini belgeleri ile kanıtladık. Ayrıca zaten, çevre izni için gerekli yatırımları tamamlamadıklarını YK Enerji şirketi de basın yolu ile itiraf etmişti. Ancak dava boyunca çevre izninin hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi için istenen resmi belgeler Çevre Bakanlığı tarafından mahkemeye sunulmadı. Böylesi teknik bir davada Muğla İdare Mahkemesi konunun teknik olarak bilirkişi tarafından incelenmesine gerek bile görmeden, gerekçesiz biçimde başvurumuzu reddetti. Şimdi, İzmir Bölge İdare Mahkemesinin aldığı çok yerinde karar ile dava Muğla’da yeniden görüşülecek. Bu kez bilirkişi incelemesi yapılarak, gösterdiğimiz kanıtların ve tesisin çevre izin ve lisansı verilme sürecindeki eksiklerin tespit edileceği bir dava süreci bekliyoruz. Adalete erişim hakkımızın teslim edileceğine inanıyoruz. On yıllardır çevreyi kirleterek çalıştırılan bu santralin yurttaşların sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını çiğneyerek çalışmasına müsaade edilemez.”

TERMİK SANTRAL FAALİYETİNE SON VERMELİ

Gayretli, "Bu kararla birlikte, Kemerköy Termik Santrali’nin çevre izin ve lisans süreçleri yeniden yargılamaya tabi tutulacak ve her bir izin ve lisans konusunun ayrı ayrı değerlendirilmesi sağlanacak. Çevreye etkileri ve hukuka uygunluğu konusunda daha detaylı bir inceleme yapılması gerekecek. İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin aldığı bu karar, çevre koruma açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Hukuki süreç devam ederken, çevresel etkilerin bilimsel ve teknik açıdan daha kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor. Dava sonucunda Kemerköy Termik Santralinin çevre izni ve lisansının iptali durumunda santralin faaliyetine son verilmesi gerekiyor" dedi

NE ANLAMA GELİYOR?

Bu kararla birlikte, Kemerköy Termik Santrali’nin çevre izin ve lisans süreçleri yeniden yargılamaya tabi tutulacak ve her bir izin ve lisans konusunun ayrı ayrı değerlendirilmesi sağlanacak. Çevreye etkileri ve hukuka uygunluğu konusunda daha detaylı bir inceleme yapılması gerekecek.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin aldığı bu karar, çevre koruma açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Hukuki süreç devam ederken, çevresel etkilerin bilimsel ve teknik açıdan daha kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor. Dava sonucunda Kemerköy Termik Santralinin çevre izni ve lisansının iptali durumunda santralin faaliyetine son verilmesi gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

2019 yılında Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy mahallesinde bulunan Akbelen Ormanının, aynı ilçedeki Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerine kömür sağlanması için maden sahası yapılmak üzere kesilmesi gündeme gelmişti. O tarihten itibaren İkizköylüler ormanlarını korumak için hukuki mücadele yürüttüler ve iki yıl boyunca çadırlı orman nöbeti tuttular. Bu mücadeleye rağmen, 2023 Temmuz’unda kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ile 780 dönümlük Akbelen Ormanının kesilmesi ve maden sahası açılması büyük toplumsal tepkiye yol açmıştı. Bölgedeki zeytinlikler nedeni ile maden planlandığı kadar genişletilemediği için şu an işletilemiyor. İkizköylüler şimdi de kömür madeni tarafından yok edilmek istenen zeytin ağaçları için ve termik santrallerin yarattığı kirliliğe karşı mücadeleyi sürdürüyorlar.