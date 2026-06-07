Cengiz KARAGÖZ

Ülkenin hemen her bölgesinden yeni bir doğa katliamı haberi geliyor. Son olarak Trabzon’un Araklı ilçesinin içme suyu kaynaklarını besleyen ve Doğu Karadeniz’in önemli doğal havzaları arasında yer alan Karadere Vadisi, yeni bir maden projesi nedeniyle yeniden tartışmaların odağında.

Gümüşhane sınırlarında bulunan ancak Karadere Havzası içerisinde yer alan Örenler Mahallesi çevresinde, Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak Holding’e bağlı Altınordu Madencilik tarafından sondaj için başlatılan çalışmalar bölge halkının tepkisini çekti. Vadinin su kaynakları ve yaylalarının tehdit altında olduğunu savunan yöre halkı, çalışmaların durdurulması için hukuki mücadele başlatmaya hazırlanıyor.

BİLGİ VERMİYORLAR

Sondaj faaliyetlerinin idari olarak Gümüşhane sınırlarında görünse de etkilerinin doğrudan Araklı’ya yansıyacağını söyleyen Araklı Karadere Vadisi ve Yaylalarını Koruma Derneği Başkanı Şener Şengün, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “Bu maden sahası Gümüşhane sınırları içerisinde kalıyor ancak Karadere Vadisi’ni, yani Trabzon Araklı’yı etkiliyor. Oradaki bütün kirlilik bizim havzamıza akacak” diye konuştu.

Bölgede daha önce de çeşitli maden projelerine karşı mücadele yürüttüklerini belirten Şengün, Araklı’da üç yeni maden sahasının ihale edildiğini söyledi. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden (MAPEG) bilgi talep ettiklerini ancak taleplerine yanıt alamadıklarını ifade eden Şengün, Karadeniz yaylalarının bölge halkı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Önümüzdeki günlerde yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvuracağız” dedi.

Kârı Limak’a atıklar vatandaşa

Maden arama faaliyetlerinin ilerleyen dönemde işletme aşamasına taşınmasından endişe duyduklarını belirten Şengün, “Toprağın özünü alıp çürümüş, kirli ve zehirli posasını bize bırakacaklar” diye konuştu. Şengün, Karadere Vadisi’nin su kaynakları açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.