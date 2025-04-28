İstanbul Finans Merkezi’nde yapımı devam eden 350 bin metrekarelik alandaki Merkez Bankası binasının inşaatında çalışan işçilere maaşları ödenmediği için işçiler Emlak Konut GYO önüne yürüme kararı aldı.
LİMAK MAAŞLARI ÖDEMEDİ
İstanbul Finans Merkezi Merkez Bankası inşaatını yürüten Limak Şantiyesi’nde, aylık ücretlerinin düzenli yatırılmaması nedeniyle işçiler tekrar sahaya indi. Şubat maaşlarının gecikmesiyle 15 Nisan’da başlatılan eylem, Mart ödemesinin 25 Nisan’da yapılacağı taahhüdüyle geçici olarak durdurulmuştu. Taahhüt yerine getirilmediği için Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş Sendikası üyeleri bugün yeniden iş bırakma kararı aldı.
Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş Sendikası’na üye işçiler, sabah saatlerinde şantiye önünde toplanarak çalışma bantlarını durdurdu.
İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi