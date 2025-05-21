MUĞLA Bodrum’daki Kızılağaç Köyü Gerenkuyu Mevkii’ndeki orman ve hazine arazisine 5 yıldızlı 214 odalı turistik tesis yapmak için harekete geçen Limak’a projeyle ilgili “ÇED gerekli değildir” kararı verildi.

Köylülerin ve çevrecilerin başlattığı hukuk mücadelesinde ilk duruşma dün yapıldı. Duruşmada iki köy muhtarı ile vatandaşlar Limak projesinin cennet Gerenkuyu sahilini cehenneme çevireceğini, halkın ücretsiz girdiği tek koydan yararlanamayacağını ve projenin kamu yararına olmadığını kaydettiler.

‘Festival gibi kutlayacağız’

Duruşma sonrası SÖZCÜ’ye açıklama yapan Avukat Remzi Kazmaz “Bölgede daha önce yapılan planların 1/25 binlik planlara aykırı olduğu için Şehir Plancıları Odası tarafından dava açıldığı ve Danıştayın bu planları iptal ettiğini biliyoruz. İptal edilen planları hazırlayan kişinin bu davada bilirkişi olduğunu görünce şoke olduk. Ayrıca ortada plan filan yok, hazırlanan planları Danıştay iptal etti. Kamuya ait olan bir yerde plan yoksa nasıl projelendirme oluyor. Bilirkişi’nin acemilikten veya kasıtlı olarak hazırladığı 1/25 binlik plan olmadan hazırlandığı raporu mahkemenin görmemezlikten geleceğine inanmıyoruz. Mahkeme kararını iki hafta sonra verecek. Bizde bu kararı Gerenkuyu halk plajında festival gibi kutlayacağız” dedi.