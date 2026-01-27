Ali Can POLAT

Dünyanın en önemli futbol kulüplerinden Barcelona’nın Camp Nou stadyumunu yenileme işini alan Limak Holding, İspanya ve dünya basınında gündemden düşmüyor. Stadyumu 2024 sonunda teslim etmesi gereken şirket, bu taahhüdüne uymadığı için Barcelona, VIP loca satışlarından milyonlarca dolar zarar etmişti.

Komşular ve belediyenin şikayetiyle inşaata defalarca ceza kesildi. Haftasonu ve mesai saatleri dışında çalıştırılan işçiler nedeniyle bölge halkı şikayetlerde bulundu.

Ardından Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak’ın taşeronlarının inşaatta kaçak işçi çalıştırdığı ortaya çıktı ve İspanya Çalışma Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. İşçiler stadyumun önünde grev çadırı kurdu.

Bütün bunların sonunda 105 bin kişilik stadyum 45 bin kişilik kısmı hizmet verecek şekilde, inşaatlar devam etmesine rağmen açıldı. Dün oynanan Barcelona-Real Osvivo maçında skandal yaşandı. Yoğun yağmura dayanamayan tavan sebebiyle, basın tribünü ve VIP tribünler sular altında kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ RİSKTE

Tribünleri ve tesisin iç kesimleri adeta göle döndü. Dünyaca ünlü basın mensuplarının bütün elektronik aletleri sular içinde kaldı. Bu anlara dair görüntüler milyonlarca kez izlendi. Barcelona Başkanı bile VIP tribünde sırılsıklam maç izledi.

Bu olaydan sonra UEFA yetkililerinin stadı inceleyerek Şampiyonlar Ligi’nde kullanım için izin verip vermeyeceği kararlaştırılacak. İşini Limak’a emanet eden Barcelona’nın kendi evinde maç yapması bir süre daha ertelenecek gibi görünüyor. Bu durumda kulüp hem maçlarını deplasmanda yapacak hem de bilet gelirlerinden mahrum olacak.

Sosyal medya yıkıldı

Dünyanın birçok bölgesindeki taraftarlar ve sosyal medya kullanıcıları yaşanan durumu komik fotoğraflarla yorumlarken kulüp adeta dalga konusu oldu. Kimi yapay zekayla stada su parkı görseli oluştururken kimi işçilerin sular içinde kaldığını resmetti.