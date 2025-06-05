Hafta başında SÖZCÜ, LİMAK Holding şirketlerinden Yeniköy Kemerköy Enerji şirketinin Muğla İkizköy’deki maden arama çalışmalarında zarar gören zeytinlikleri haberleştirdi. Dün, şirketten konuyla ilgili açıklama geldi.

İddiaların reddedildiği açıklamada, tapuda zeytin arazisi olarak geçse de arazinin üstünde zeytin ağacı olmayabileceği belirtildi. Bunun yanı sıra, “Zeytin ağaçları bulunan bölgelerde madencilik faaliyeti gerçekleştirilmemekte, sadece etrafındaki alanlarda çalışılmaktadır” denildi.

KANUN ‘YASAK’ DİYOR

Oysa kamuoyunda ‘Zeytin kanunu’ olarak bilinen 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’da, zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km mesafedeki alanlarda “bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılması ve işletilmesini engelliyor. Aynı kanunda, “Zeytincilik sahaları daraltılamaz” ibaresi de yer alıyor.

JANDARMA NÖBET TUTUYOR

Pazartesi yayınladığımız haberimizde, Jandarma’nın bölgeye çevrecileri almadığı belirtilmişti.