Platformlar klasik bir tekne gibi tasarlanmadı. Yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğindeki dikdörtgen yapı, dört büyük şamandıranın üzerinde duruyor. Kendi motorunun bulunmadığı belirtilen platformun ihtiyaç duyulan noktaya başka bir tekneyle çekilmesi ve burada sabit şekilde görev yapması planlanıyor.

ÜZERİNE AĞIR SİLAH YERLEŞTİRDİLER

Yüzer yapının üst kısmında uzaktan kontrol edilebilen ağır kalibreli bir silah sistemi bulunuyor. Görüntüler üzerinden yapılan değerlendirmelerde bunun 12,7 veya 20 milimetrelik otomatik bir silah olabileceği belirtiliyor. Silahla birlikte çevreyi takip etmek ve hedef belirlemek için sensörlerin de kullanıldığı görülüyor.

Platformun gövdesinde dört yöne bakan açıklıklar bulunuyor. İçeride oturma bölümlerinin görülmesi, gerektiğinde personelin de platformda görev yapabileceğini düşündürüyor. Ancak silah sisteminin uzaktan kontrol edilebilmesi nedeniyle platformun sürekli personelle çalışıp çalışmayacağı henüz net değil.

Bu küçük yapıların tek başına hareket etmesi beklenmiyor. Bunun yerine liman girişleri, demirleme alanları ve kritik deniz tesislerinin çevresine yerleştirilerek sabit bir gözetleme ve savunma noktası oluşturulması amaçlanıyor.

DRONLARA KARŞI GELİŞTİRİLDİ

Yeni sistemin ortaya çıkmasının arkasında deniz dronlarının giderek daha fazla kullanılması bulunuyor. Özellikle Rus limanları ve Karadeniz'deki gemilere yönelik insansız deniz aracı saldırıları, kıyıya yakın bölgelerde yeni savunma yöntemleri geliştirilmesine yol açtı.

Platformların amacı, küçük ve hızlı deniz araçlarının limana yaklaşmasını daha uzaktan fark etmek ve gerektiğinde müdahale etmek. Böylece büyük savaş gemilerini sürekli liman girişinde bekletmek yerine daha küçük ve düşük maliyetli sabit noktaların kullanılması hedefleniyor.

Ancak sistemin önemli bir dezavantajı da bulunuyor. Platformun zırhlı olmadığı ve motorunun bulunmadığı belirtiliyor. Bu nedenle doğrudan hedef alınması halinde kendisini başka bir noktaya taşıması mümkün değil. Sistem şimdilik deneysel aşamada ve geniş çaplı olarak kullanılıp kullanılmayacağı henüz açıklanmadı.