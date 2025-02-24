Kocaeli’nin körfeze sıfır ilçelerinden Derince’de sessiz sedasız devam eden çevre katliamı son buldu. İlçe belediyesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında AKP’den CHP’ye geçmişti. CHP’li Başkan Sertif Gökçe, AKP döneminde yapılan adam kayırma ve usulsüzlüklere son vermek için düğmeye bastı.

HARÇ ÜCRETİNİ BEĞENMEDİ

Gökçe, Derince’de 2014 yılında kurulan ve uzun yıllardır denizi doldurmasının yanı sıra limana 8 adet kaçak yapı inşa eden Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği’nin harç ücretlerini beğenmediğinden ruhsat başvurularını iptal ettiğini ruhsatsız şekilde faaliyet sürdürdüklerini açıkladı.

MÜHÜRLENECEK

Başkan Gökçe, “Safi Port’un bölgemizde denizimizi doldurarak yapmış olduğu bütün bu yapıların denetlenmesi, ruhsata ve iskâna bağlanması için bütün hukuki işlemleri başlatacağız” dedi. Safi Derince Uluslararası İşletmeciliği bir hafta içerisinde ruhsat alınmaması durumunda mühürlenecek.