Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentinde 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk bir gencinin ağır bir şekilde darbedildikten sonra işkence edildiği öne sürüldü. Rum basınından Sigma'nın haberine göre, bir grup Kıbrıslı Rum, 16 Ekim Cuma günü gencin yaşadığı Kıbrıslı Türk mahallesine gitti. Grubun genci darbedip sonra da topuklarının bıçakla kesildiği haberde yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı AMELİYATIN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ Hastaneye kaldırılan genç, saatler süren bir ameliyat geçirdi. Tedavisinin ardından sağlık durumunun taburcu edilmesine uygun olduğu değerlendirilen gencin evine döndüğü bildirildi. Olayla ilgili şikayet, Limasol Emniyeti'nin suç soruşturma birimine iletildi. Polis soruşturmayı devraldı. İlk incelemelerde dört kişinin saldırıya karışmış olabileceği üzerinde durulurken polisin soruşturması sürüyor. SEBEBİ KÖPEK HIRSIZLIĞI MI? Haberde, saldırının son haftalarda bölgede yaşanan av köpeği hırsızlıklarıyla bağlantılı olabileceği belirtildi. İddiaya göre saldırıya karışan kişiler, gencin ve çevresindekilerin bu hırsızlıklar hakkında bilgi sahibi olduğunu düşünüyordu. Kıbrıs'ın Rum tarafında köpeklere karşı zehirli yemlerin kullanılmaya başlaması ve bu sebeple sahipli köpeklerin ölmesi, son haftalarda Rum basınına yansıdı.

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