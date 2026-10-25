Adana'nın Kozan ilçesinde limon üreticileri, düşen satış fiyatları ve artan maliyetler nedeniyle üretimi sürdürmekte zorlandıklarını anlattı. Geçen yıl 30 liraya sattıkları limonu bu yıl 7,5 liraya kadar gerileyen fiyatlarla elden çıkarmaya çalıştıklarını belirten üreticiler, tüccarlara defalarca teklif götürdüklerini söyledi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ali Apaydın, 30 dönüm limon bahçesinden elde ettiği gelirin kullandığı ilaçların parasını karşılamadığını belirtti. Apaydın, "Geçen sene 30 liraya verdiğimiz limonu bu sene 7,5 liraya tüccara yalvara yalvara zor kestiriyoruz" dedi.

Ürünlerin dalında kaldığını söyleyen Apaydın, yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı:

"Bir ben değilim, bütün çiftçiler kan ağlıyor. Herkesin meyvesi dalında kaldı. Satmasam dalında kalacak, daha içler acısı. Zararın neresinden dönersek kâr deyip elimizden çıkarmaya çalışıyoruz."

"AĞACI DİBİNDEN YOK EDECEĞİZ, BAŞKA YOLU YOK"

Bir başka üretici, 7 lira istedikleri ürüne tüccarın 5 liradan teklif verdiğini belirterek, "İlaç parasını ödesek de gerisini de cepten vermeyi düşünüyoruz" diye konuştu. Ürünün ellerinde kalacağını söyleyen üretici, "Başında kalacak, ağacı dibinden yok edeceğiz, başka yolu yok" dedi.

Bu yıl üretimin yüksek, meyve kalitesinin de birinci sınıf olduğunu söyleyen diğer bir üretici ise ürünün para etmediğinden yakındı. Üretici, "Şu an toptan 7,5 liraya verdik o da bizim kullandığımız ilaçların parasını karşılamıyor. Bir destek bekliyoruz yetkililerden" ifadelerini kullandı.