Bağışıklık sisteminin normal işleyişi, kolajen üretimi ve hücrelerin korunması açısından önemli olan C vitamini, vücutta üretilemediği için besinlerle alınması gerekiyor. Kivi ise bu vitaminin en zengin doğal kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

PORTAKALI BİLE GERİDE BIRAKIYOR

Kivinin C vitamini miktarı, çeşidine göre önemli ölçüde değişiyor. Yeşil kivi de güçlü bir C vitamini kaynağı olsa da sarı etli kivi çeşitleri genellikle daha yüksek değerlere sahip.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri verilerine göre yetişkin kadınların günlük C vitamini ihtiyacı 75 miligram, erkeklerin ise 90 miligram. Bazı büyük sarı kiviler tek başına bu miktarlara ulaşabiliyor.

Karşılaştırıldığında orta boy bir portakal yaklaşık 70 miligram C vitamini içerirken, sarı kivinin bazı çeşitleri aynı ağırlıkta daha fazla C vitamini sağlayabiliyor.

TEK BİR KİVİ GÜNLÜK İHTİYACI KARŞILAYABİLİYOR

Besin değerlerini inceleyen araştırmalarda, 100 gram kivide yaklaşık 152 ila 161 miligram C vitamini bulunduğu belirtiliyor. Bu miktar, aynı ağırlıktaki portakalın içerdiği C vitamininin yaklaşık üç katına ulaşabiliyor.

Yaklaşık 80 gram ağırlığındaki tek bir kivi ise 120 miligramın üzerinde C vitamini sağlayabiliyor. Böylece yetişkinlerin günlük ihtiyacını tek başına karşılayabiliyor.

SADECE C VİTAMİNİYLE ÖNE ÇIKMIYOR

Kivi, C vitamininin yanı sıra potasyum, lif ve çeşitli antioksidan bileşenler de içeriyor. Özellikle yeşil kivi, sindirim sistemini destekleyen lif içeriğiyle dikkat çekiyor.

Meyvede bulunan aktinidin adlı enzim, proteinlerin parçalanmasına yardımcı olurken düzenli kivi tüketiminin bağırsak hareketleri üzerindeki etkileri de bilimsel araştırmalarda inceleniyor.

Beslenme uzmanları, C vitamini alımında tek bir meyveye odaklanmak yerine farklı meyve ve sebzelerin tüketilmesini öneriyor. Kivi ve portakal ise günlük beslenmede C vitamini ihtiyacını karşılamak için öne çıkan seçenekler arasında bulunuyor.