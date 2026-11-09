Bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkı sağlayan C vitamini, aynı zamanda kolajen üretimi ve vücudun demir emilimi açısından önemli bir rol oynuyor. Peki, hangi besinde ne kadar C vitamini bulunuyor? İşte C vitamini bakımından zenginliğiyle öne çıkan o besinler...

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