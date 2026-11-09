Bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkı sağlayan C vitamini, aynı zamanda kolajen üretimi ve vücudun demir emilimi açısından önemli bir rol oynuyor. Peki, hangi besinde ne kadar C vitamini bulunuyor? İşte C vitamini bakımından zenginliğiyle öne çıkan o besinler...
Ananas – 47,8 mg
Tropikal meyveler arasında yer alan ananas, C vitamini içeriğiyle günlük beslenmeye katkı sağlayabiliyor. Taze olarak tüketilebildiği gibi meyve salatalarında da tercih ediliyor.
Mandalina – 48,8 mg
Kış aylarının sevilen meyvelerinden mandalina, C vitamini kaynakları arasında bulunuyor. Ancak bazı sebzeler ve tropikal meyveler, mandalinanın birkaç katı C vitamini içerebiliyor.
Limon – 53 mg
Ekşi tadıyla bilinen limon, C vitamini bakımından zengin meyvelerden biri. Salatalarda ve yemeklerde sıkça kullanılmasına rağmen tüketilen miktar genellikle 100 gramdan daha az oluyor.
Portakal – 53,2 mg
C vitaminiyle özdeşleşen portakal, listenin sanıldığı kadar üst sıralarında yer almıyor. Yine de kolay bulunabilmesi ve günlük beslenmede sık tüketilmesi nedeniyle önemli kaynaklardan biri.
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Kırmızı lahana – 57 mg
Salatalarda kullanılan kırmızı lahana, portakaldan biraz daha fazla C vitamini içeriyor. Çiğ tüketildiğinde vitamin kaybının azaltılmasına yardımcı olabiliyor.
Çilek – 58,8 mg
Sevilen yaz meyvelerinden çilek, C vitamini bakımından portakalı geride bırakıyor. Taze tüketildiğinde hem vitamin hem de lif alımına katkı sağlıyor.
Papaya – 60,9 mg
Tropikal bölgelerde yetişen papaya, C vitamini içeriğiyle öne çıkıyor. Yumuşak dokusu ve tatlı aromasıyla bilinen meyve, portakaldan daha fazla C vitamini barındırıyor.
Kivi – 92,7 mg
Kivi, C vitamini açısından en dikkat çekici meyvelerden biri. Bazı yeşil kivi çeşitlerinde 100 gram başına yaklaşık 93 mg C vitamini bulunabiliyor.
Kara lahana – 93,4 mg
Yeşil yapraklı sebzeler arasında yer alan kara lahana, yüksek C vitamini içeriğiyle dikkat çekiyor. Çiğ olarak tüketildiğinde vitamin miktarının korunması açısından avantaj sağlayabiliyor.
Kırmızı kapya biber – 127,7 mg
Mutfaklarda sıkça kullanılan kırmızı kapya biber, portakalın iki katından fazla C vitamini içerebiliyor. Özellikle çiğ tüketildiğinde bu vitaminin önemli kaynaklarından biri haline geliyor.
Maydanoz – 133 mg
Salatalarda ve yemeklerde kullanılan maydanoz, C vitamini bakımından oldukça zengin. Ancak genellikle küçük porsiyonlarda tüketildiği için alınan toplam vitamin miktarı buna göre değişiyor.
Siyah frenk üzümü – 181 mg
Koyu renkli küçük meyveleriyle tanınan siyah frenk üzümü, portakalın üç katından fazla C vitamini barındırıyor. Aynı zamanda doğal bitkisel pigmentler bakımından da dikkat çekiyor.
Guava – 228 mg
Tropikal iklimlerde yetişen guava, C vitamini açısından birçok meyveyi geride bırakıyor. Yaklaşık 100 gram guava, aynı miktardaki portakalın dört katından fazla C vitamini içerebiliyor.
Kuşburnu – 426 mg
Türkiye'de özellikle çay ve marmelat yapımında kullanılan kuşburnu, C vitamini bakımından listenin en zengin besinlerinden biri. Ancak kurutma, kaynatma ve diğer işlemler sırasında vitamin miktarı önemli ölçüde azalabiliyor.
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