Avcılar'da bir kafede meydana gelen olay, müşterinin kasa bölümüne gelerek çalışanla konuşması sırasında başladı. Müşteri, kasiyere "Limonata versene" diyerek seslendi. Kadın çalışanın “Versene derken?” şeklindeki uyarısının ardından gerilim yükseldi.

Kısa sürede kontrolden çıkan olayda şahıs, tezgâh bölümündeki dokunmatik kasa ve POS cihazına yumruk atarak ekipmanları kırdı. Çalışanların araya girme çabası da saldırganı durdurmaya yetmedi. İş yerinde bulunan diğer personeli tehdit ettiği ileri sürülen kişi, çevresine zarar vermeye devam etti.

Sakinleşmiş gibi göründüğü sırada yeniden harekete geçen şahsın, tezgâh üzerindeki malzemeleri yere fırlattığı, cam limonata sebilini devirdiği ve içeride büyük bir kargaşaya neden olduğu görüldü. Kafenin müşteri alanına da yönelen saldırganın, saksıları tekmeleyerek devirdiği ve masa ile sandalyeleri ters çevirerek çok sayıda eşyayı kullanılmaz hale getirdiği ifade edildi.

Yaşananların ardından olay yerinden uzaklaşan şahsın, iş yeri çalışanlarına tehditler savurduğu öne sürüldü. Kafe yönetiminin şikâyeti üzerine polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.