Borcu 1.5 trilyonu bulan üreticiler, emeklerinin karşılığını alamadığı gibi ekmek tekneleri bahçelerinden tarlalarından da vazgeçmek zorunda kalıyor. Kimileri mazot maliyetinden kurtulmak için tarlasını binek hayvanıyla sürüyor, kimisi ağaçlarını söküyor. Tarım ülkesi Türkiye’den ‘üretim manzaraları’ vicdanları sızlatıyor.

ÜRETİCİDE 4, MARKETTE 45 TL

İhracat pazarlarını kaybeden, iç piyasada alıcı bulamayan narenciye üreticileri zorda. Mersin Tarsus’ta limonun kilogramı üreticiden 1-4 liraya alınmak istenirken market raflarında 45-50 liraya satılıyor. Birgün’ün aktardığına göre, limon, portakal ve nar üretimi yapan Mustafa Teke, üretici ve market arasındaki fiyat farkına tepki göstererek, “Ticaret Bakanlığı üreticiyi değil, marketleri denetlesin” dedi. Teke, kendi 120 dönümlük erkenci mandalina bahçesindeki ağaçları motorlu testerelerle sökmeye başladığını söyledi.

BÖYLE SÜRERSE SIKINTIDAN ÇIKAMAYIZ

Antalya’da son haftalarda etkili olan şiddetli yağış, sel, dolu ve hortum nedeniyle çok sayıda serada zarar oluşmasına rağmen, sebze fiyatlarında yüzde 20’ye varan düşüş yaşandı. Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, fiyatların düşmesinin üreticiler için ciddi sıkıntı olduğunu söyledi. Akcan, “Tarım sektörü olarak bizi zor bir yıl bekliyor. Maliyetler bu şekilde devam ettiği sürece sektörün sıkıntıdan çıkması mümkün değil” diye konuştu.

Sülale geçinirken şimdi cebe harçlık kalıyor

İncir ve zeytin üreticilerinin de sorunları aynı… Geçen yıl 220-240 lira arasında satılan incirin kilogram fiyatı bu yıl ancak 130 lirayı buldu. Zeytin üreticisi ise 700 bin lira masrafla üretim yaptığı 25 dönümlük arazisinden 850 bin lira gelir elde etti. CHP’li vekile konuşan üretici, “25 dönüm zeytin ağacım var. Biz 4 kardeştik, babam bunu üreterek, toplayarak bizi okuttu, evlendirdi. AKP iktidara gelmeden biz yine çocuklarımızı okutuyorduk bütün gelirle” dedi ancak bugün cebine sadece 150 bin lira kaldığını söyledi.

Kahramanmaraş’ta pancar üreticisi fabrika önünde eylem yaptı.

Kölelerin karnı doyuyordu, biz açız

Kahramanmaraş ilçeleri Elbistan ve Afşin’de şeker pancarı üreticileri, kota fazlası ürünlerinin ton başına 1.750 liradan alınmasına tepki göstererek Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası önünde eylem yaptı. Üreticilerden biri, emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirterek “Sırtımızdan inin. Mısır’daki kölelerden beter çalışıyoruz. O kölelerin bile karnı doyuyordu, biz aç çalışıyoruz. Kendimizden utanır olduk, borç lafı etmekten” diye isyan etti. YENİ Parti Milletvekili Ayhan Barut, Meclis’te şeker pancarı ve tüm üreticiler için iktidara seslendi: “Şeker pancarı alım fiyatını 4 bin-4 bin 500 liraya revize edin, çiftçilerimizin birikmiş borçlarını faizsiz iki yıl erteleyin, mazottaki ÖTV ve KDV’yi kaldırın kota uygulamalarına son verin.”

Üzümlerin padişahı yerlerde sürünüyor

Elazığ Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Öz, Elazığ’da yaklaşık 80 bin ton üzüm üretildiğini, bunun 20 bin tonunun bile satılamadığını belirtti. Öz, “Elazığ’da coğrafi işaretli öküzgözü üzümüne ‘üzümlerin padişahı’ diyoruz. Ama ne yazık ki şu anda üzümlerin padişahı yerlerde sürünüyor” dedi. Özelleştirmelerin zarar verdiğini ifade eden Öz, şunları kaydetti: “Türkiye’nin her yerinde Atatürk döneminde üzüm olan bölgelere fabrikalar kuruldu. Kilis’e, Alaşehir’e, Nevşehir’e ve Türkiye’nin üzüm yetiştirilen her bölgesine tarıma dayalı sanayi kuruluşları kazandırıldı. Ama bunlar bir bir özelleştirildi, çeşitli firmalara satıldı, zamanla bu fabrikalar kapandı. En son geçen yıl Elazığ’da öküzgözü için açılmış bir fabrika kapatıldı ve ürün yerlerde kaldı.”