Sağlıklı yaşam trendlerinin vazgeçilmez alışkanlıklarından biri olan sabahları aç karnına limonlu su tüketimi, uzmanların gündeminde. Yıllardır metabolizmayı hızlandırdığı, yağ yakımını tetiklediği ve vücudu toksinlerden arındırdığı iddiasıyla tüketilen bu karışım hakkında dikkat çeken bir tartışma başladı.

MUCİZE ETKİ Mİ, ŞEHİR EFSANESİ Mİ?

Beslenme uzmanları ve hekimlerin üzerinde durduğu ilk nokta, limonlu suyun doğrudan yağ yakıcı bir özelliğinin bulunmadığı gerçeği. Uzmanlara göre sabah içilen suyun yarattığı tokluk hissi ve sıvı alımının artması kilo kontrolüne destek olsa da, limonun tek başına yağ hücrelerini parçaladığına dair bilimsel bir kanıt yer almıyor.

AÇ KARNINA TÜKETİLDİĞİNDE GİZLİ TEHLİKE BAŞLIYOR

Tartışmanın asıl odaklandığı nokta ise bu alışkanlığın uzun vadede yol açabileceği fiziksel etkiler. Limonun yüksek asidik yapısı nedeniyle özellikle sabah saatlerinde boş mideye alınması, hassas bünyelerde mide duvarını tahriş ederek reflü ve gastrit şikayetlerini tetikleyebiliyor.

DİŞ MİNESİ İÇİN GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN RİSK

Diş hekimlerinin de uyardığı bir diğer kritik başlık ise ağız sağlığı. Sitrik asit içeren limonlu suyun her gün düzenli olarak tüketilmesi, diş minesinde aşınmalara ve zamanla kalıcı hassasiyet sorunlarına zemin hazırlıyor. Uzmanlar, bu alışkanlıktan vazgeçmek istemeyenlerin mutlaka pipet kullanmasını ve tüketimin hemen ardından dişlerini fırçalamak yerine ağızlarını sade suyla çalkalamasını öneriyor.

C VİTAMİNİ VE SİNDİRİM AVANTAJI

Öte yandan limonlu suyun tamamen faydasız olmadığını belirten uzmanlar; C vitamini desteği sağlaması, sade su içmekte zorlanan kişilerin günlük sıvı tüketimini artırması ve böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı sitrat içermesi bakımından ölçülü tüketildiğinde fayda sağlayabileceğinin altını çiziyor.